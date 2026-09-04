По решению властей Германии прекращается многолетняя история Русского дома в Берлине. Поводом стал инцидент с обнаружением беспилотника со взрывчаткой в аэропорту Лейпциг/Галле, ответственность за который Берлин возложил на Москву.
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Оказывается у нас был культурный мост с фрицами,,, а как же погибших 18 мл, мирных жителей СССР.