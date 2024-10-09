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Трагическая история 85-летнего туриста Валерия Чапнина: поиски закончились печально

Трагическая история 85-летнего туриста Валерия Чапнина: поиски закончились печально

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» подтвердил трагическую новость о том, что 85-летний турист Валерий Чапнин был найден погибшим в осеннем лесу неподалеку от хутора Бетта, где он отдыхал со своей 73-летней супругой.

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