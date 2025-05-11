Убедила вернуться на родину: Токаев рассказал о своей матери

Президент Казахстана отметил, что мать помогла ему принять одно из самых важных решений.Касым-Жомарт Токаев с теплотой вспомнил о своей матери Турар Шабарбаевой, чей мудрый совет решил его судьбу после развала СССР, сообщает "Мир 24".