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Lucid представила семиместный электрический кроссовер Gravity, обладающий рекорд...

Lucid представила семиместный электрический кроссовер Gravity, обладающий рекорд...

Lucid представила семиместный электрический кроссовер Gravity, обладающий рекордной в классе аэродинамикойИспытывающая серьёзные материальные трудности американская компания Lucid Motors не отказывается от планов по выводу на рынок второй модели электромобиля — к концу следующего года ею должен стать семиместный электрический кроссовер Gravity.

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