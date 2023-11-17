Lucid представила семиместный электрический кроссовер Gravity, обладающий рекорд...

Lucid представила семиместный электрический кроссовер Gravity, обладающий рекордной в классе аэродинамикойИспытывающая серьёзные материальные трудности американская компания Lucid Motors не отказывается от планов по выводу на рынок второй модели электромобиля — к концу следующего года ею должен стать семиместный электрический кроссовер Gravity.