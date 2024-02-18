Отступление ВСУ из Авдеевки. Что это значит и какие последствия? Украинское издание «Страна» анализирует, какие последствия будет иметь потеря Авдеевки для ВСУ и для Украины в целом.
Отступление ВСУ из Авдеевки: что это значит для Украины?
Комментарии
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Константин Самарин
Ранее российские аналитики утверждали, что захват Артемьевска открывает дорогу в глубь вражеской территории. Теперь это-же говорят об Авдеевке... Выпущенные из мешка части ВСУ снова займут заранее подготовленные позиции, и все придется повторять раз за разом. Врага надо давить в мешках, а не выпускать, позволяя им покидать позиции с оружием и техникой..
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15 час.
ИП
Игорь Петров
Пипец хохлам.
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14 час.
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