Отступление ВСУ из Авдеевки: что это значит для Украины?

Константин Самарин

Ранее российские аналитики утверждали, что захват Артемьевска открывает дорогу в глубь вражеской территории. Теперь это-же говорят об Авдеевке... Выпущенные из мешка части ВСУ снова займут заранее подготовленные позиции, и все придется повторять раз за разом. Врага надо давить в мешках, а не выпускать, позволяя им покидать позиции с оружием и техникой..