Сварщик Протасевич

Привет из пришлого.Поев макарон по флотски и перековавшись в СИЗО КГБ Белоруссии, "оппозиционер Протасевич", фамилию которого когда-то раскрутили на Западе для прекращения авиасообщения с Белоруссией, теперь работает сварщиком на заводе в Минске.