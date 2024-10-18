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Сварщик Протасевич

Сварщик Протасевич

Привет из пришлого.Поев макарон по флотски и перековавшись в СИЗО КГБ Белоруссии, "оппозиционер Протасевич", фамилию которого когда-то раскрутили на Западе для прекращения авиасообщения с Белоруссией, теперь работает сварщиком на заводе в Минске.

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