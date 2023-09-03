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«Спартак» снова проиграл, «Реал» опять выиграл, 850-й гол Роналду, поул Сайнса, Косторная стала хореографом у Плющенко и другие новости

1. «Спартак» в гостях проиграл «Краснодару» (0:2) в 7-м туре Мир РПЛ и не побеждает в лиге 4 игры подряд.

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