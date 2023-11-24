118,6 тысячи штук осветительных устройств произвели на Смоленщине за 9 месяцев 2023 года

В Смоленской области стали производить больше светильников. Так, за 9 месяцев 2023 года организации области произвели 118,6 тысячи штук светильников и осветительных устройств, что на 32,8% больше, чем за такой же период прошлого года.
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