Смоленская Газета
ЗдоровьеКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Смоленская Газета

1 подписчик

118,6 тысячи штук осветительных устройств произвели на Смоленщине за 9 месяцев 2023 года

118,6 тысячи штук осветительных устройств произвели на Смоленщине за 9 месяцев 2023 года

В Смоленской области стали производить больше светильников. Так, за 9 месяцев 2023 года организации области произвели 118,6 тысячи штук светильников и осветительных устройств, что на 32,8% больше, чем за такой же период прошлого года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх