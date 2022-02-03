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Узрите потрясающее разнообразие природных красок в регионах России

Узрите потрясающее разнообразие природных красок в регионах России

Если бы у каждого региона России был свой цвет, какой бы он был? Мы придумали собственное калейдоскопическое путешествие по захватывающим дух природным ландшафтам России.

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