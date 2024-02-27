На страже порядка: магнитогорские депутаты поблагодарили правоохранителей за оперативность

МАГНИТОГОРСК, 27 февраля, ФедералПресс. На очередном заседании городского Собрания депутатов с отчетом о результатах оперативно-служебной деятельности за 2023 год выступил начальник УМВД России по городу Магнитогорску.
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