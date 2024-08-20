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Адвокат Буйновский сообщил, что подпись генерала Попова в документах подделана

Адвокат Буйновский сообщил, что подпись генерала Попова в документах подделана

Адвокат арестованного генерала Ивана Попова Сергей Буйновский сообщил, что подпись его подзащитного на документах была подделана.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Уверена, что генерал ПОПОВ НЕ ВИНОВЕН!!  Прекрасно помню его лицо. особенно глаза, как он смотрел, когда его только арестовали... И именно тогда я поняла- &quot;НЕ ВИНОВЕН&quot;!!  Для него все происходящее было каким-то чудовищным  бредом...
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17 час.
Александр Лагуткин
Попова гнобят за высказанную нач.ГШ правду о воровстве, некомпетентности и предательстве в МО.  Пригожина за то же самое вообще убили вместе с его командирами-героями.  С фронта убирались боевые генералы, которые пытались воевать всерьёз, - Суровикин, Теплинский, Попов, Пригожин.   Попова, чья армия остановила контрнаступ ВСУ-НАТО, пытаются упрятать в  тюрьму, чтобы опорочить и не дать говорить правду.
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17 час.
А Кудасов
Ну что тут можно ещё сказать, кроме как назвать произошедшее с генералом Поповым всем известным словом о тех, кто это отвратительное устроил. Не многовато ли проколов прощается нашим высшим руководителям. И страна от этого становится всё более нелицеприятна для других.
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16 час.

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