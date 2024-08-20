Адвокат арестованного генерала Ивана Попова Сергей Буйновский сообщил, что подпись его подзащитного на документах была подделана.
Адвокат Буйновский сообщил, что подпись генерала Попова в документах подделана
Комментарии
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лл
лина любимцева
Уверена, что генерал ПОПОВ НЕ ВИНОВЕН!! Прекрасно помню его лицо. особенно глаза, как он смотрел, когда его только арестовали... И именно тогда я поняла- "НЕ ВИНОВЕН"!! Для него все происходящее было каким-то чудовищным бредом...
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17 час.
Александр Лагуткин
Попова гнобят за высказанную нач.ГШ правду о воровстве, некомпетентности и предательстве в МО. Пригожина за то же самое вообще убили вместе с его командирами-героями. С фронта убирались боевые генералы, которые пытались воевать всерьёз, - Суровикин, Теплинский, Попов, Пригожин. Попова, чья армия остановила контрнаступ ВСУ-НАТО, пытаются упрятать в тюрьму, чтобы опорочить и не дать говорить правду.
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17 час.
А Кудасов
Ну что тут можно ещё сказать, кроме как назвать произошедшее с генералом Поповым всем известным словом о тех, кто это отвратительное устроил. Не многовато ли проколов прощается нашим высшим руководителям. И страна от этого становится всё более нелицеприятна для других.
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16 час.
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