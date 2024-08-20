Адвокат Буйновский сообщил, что подпись генерала Попова в документах подделана

лл лина любимцева Уверена, что генерал ПОПОВ НЕ ВИНОВЕН!! Прекрасно помню его лицо. особенно глаза, как он смотрел, когда его только арестовали... И именно тогда я поняла- "НЕ ВИНОВЕН"!! Для него все происходящее было каким-то чудовищным бредом...

Александр Лагуткин Попова гнобят за высказанную нач.ГШ правду о воровстве, некомпетентности и предательстве в МО. Пригожина за то же самое вообще убили вместе с его командирами-героями. С фронта убирались боевые генералы, которые пытались воевать всерьёз, - Суровикин, Теплинский, Попов, Пригожин. Попова, чья армия остановила контрнаступ ВСУ-НАТО, пытаются упрятать в тюрьму, чтобы опорочить и не дать говорить правду.