В Киеве закипает возмущение бесполезностью покатушек Зе-политиков в США

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак поехал в США просить ракеты «Томагавк». Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Дмитрий Корнейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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