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Даррен Бент: «Славные парни» – на 6 из 10 максимум. Я думал о том, чтобы фильм поскорее закончился. «Мстители», «Человек из стали» – лучше»

Даррен Бент: «Славные парни» – на 6 из 10 максимум. Я думал о том, чтобы фильм поскорее закончился. «Мстители», «Человек из стали» – лучше»

– Хочешь знать, какую книгу я сейчас читаю? Про фильм «Славные парни». – Прекрасно! Посмотрел его вчера вечером.

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