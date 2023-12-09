Китай уже не тот: что стало с Поднебесной за несколько лет, пока нас там не было

После открытия границ и возобновления туров в Китай поток российских туристов хлынул в Поднебесную. Молодая пара из Приморья решила вспомнить "доковидные времена" и окунуться в мир китайской экзотики с ее уличными торговцами и местным колоритом, однако страна встретила их уже не той, что была раньше.