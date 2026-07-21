Французские субмарины переходят на литий-ионные аккумуляторы Французские подводные лодки переходят на литий-ионные аккумуляторы, командование ВМС Ф.
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Французские субмарины переходят на литий-ионные аккумуляторы Французские подводные лодки переходят на литий-ионные аккумуляторы, командование ВМС Ф.
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