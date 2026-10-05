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Гауфф потребовала переиграть очко в матче с Сунь Синьжань из-за изменившегося рекламного щита

Коко Гауфф потребовала видеопросмотр после того, как проиграла розыгрыш при счете 5:4, 15:15 в первом сете матча с 16-летней Сунь Синьжань в третьем круге в Пекине.

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