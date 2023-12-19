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Траты на новогодние праздники у россиян за год выросли на 16,5 тысяч рублей

Траты на новогодние праздники у россиян за год выросли на 16,5 тысяч рублей

Траты на новогодние праздники у россиян за год выросли на 16,5 тысяч рублейОколо 54 тыс. рублей планируют потратить россияне на празднование Нового года, за последний год этот показатель вырос на 16 399 рублей.

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