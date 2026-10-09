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Русская весна

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Премьер Черногории сделал заявление о задержании «Рыбаря»

Премьер Черногории сделал заявление о задержании «Рыбаря»

Премьер Черногории сделал заявление о задержании основателя ТГ-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука. Милойко Спаич заявил, что задержание связано с предполагаемыми попытками «гибридного воздействия» и дестабилизации Черногории.

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