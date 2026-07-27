Что ведет к крепкому браку: священник рассказал, как нужно молиться о замужестве

Иерей Федор Лукьянов объяснил, с чего должна начинаться просьба о семейном счастье.Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов дал наставления верующим девушкам, которые мечтают о создании крепкой семьи.
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