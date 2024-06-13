Военкор: Ракетные установки НАТО на Украине, возможно, управляются дистанционно

Российский военкор Александр Сладков напомнил, что когда в прошлом году в Брянской области силами Росгвардии была разгромлена диверсионная группа ГУР ВСУ, захваченные в плен боевики рассказали, что их задача заключалась в установке заряженных и замаскированных дронов-камикадзе поблизости от определенного объекта.
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