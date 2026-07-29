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ТВЦ

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Стало известно о новых подвигах героев СВО

Новые примеры мужества и профессионализма наших бойцов в ходе СВО. Рядовой Сергей Евтушенков, заметив приближение вражеских БПЛА, с помощью средств РЭБ подавил два разведывательных беспилотника противника и из стрелкового оружия уничтожил ещё два FPV-дрона, не допустив потерь среди личного состава своего подразделения.

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