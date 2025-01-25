Экс-начальник 1-го ГУС ВС России Оглоблин предстанет перед военным судом

Обвинение в коррупции и получении взятки в особо крупных размерах предъявлено бывшему начальнику 1-го управления Главного управления связи (ГУС) вооруженных сил России Александру Оглоблину военным судом РФ, пишет 25 января издание Коммерсант.
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