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Форвард «Лады» Камара о неудачах Канады на МЧМ: «Все в мире стали играть лучше, а канадцы отошли от своего стиля – жесткого, агрессивного»

- Вы играли в молодежной сборной Канады в 2013 году. Как считаете, с чем связаны два подряд вылета в четвертьфинале МЧМ? – Все в мире стали играть лучше, а Канада отошла от того стиля, который приносил ей успехи раньше: жесткого, агрессивного, который делал Канаду Канадой, – сказал форвард «Лады».

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