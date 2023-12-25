«Процесс постоянного унижения спортсменов». Карякин — о критериях МОК по допуску россиян к Олимпиаде

Сергей Карякин выступил против поездки российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже. Российский гроссмейстер Сергей Карякин предельно жестко высказался о ситуации вокруг возможной поездки россиян на Олимпиаду.
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