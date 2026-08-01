Соединенные Штаты Америки: Полиция Твин-Фолс, штат Айдахо, подтвердила, что по меньшей мере три человека были убиты и еще двое ранены вооруженным преступником в ресторане In-N-Out Burger (1965, бульвар Блу-Лейкс, N) во второй половине дня по местному времени.
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