Соединенные Штаты Америки: Полиция Твин-Фолс, штат Айдахо, подтвердила, что по меньшей мере три человека были убиты и еще двое ранены вооруженным преступником в ресторане In-N-Out Burger (1965, бульвар Блу-Лейкс, N) во второй половине дня по местному времени.