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Новости Брянска

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В Брянской области обновлён порядок выплаты детского пособия

В Брянской области обновлён порядок выплаты детского пособия

Размер пособия составляет от 8 450,50 до 16 901 рубля в зависимости от уровня дохода семьи. Выплаты назначаются после рассмотрения заявления в течение 10 рабочих дней, первая выплата перечисляется в течение пяти рабочих дней.

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