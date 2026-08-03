В Брянской области обновлён порядок выплаты детского пособия

Размер пособия составляет от 8 450,50 до 16 901 рубля в зависимости от уровня дохода семьи. Выплаты назначаются после рассмотрения заявления в течение 10 рабочих дней, первая выплата перечисляется в течение пяти рабочих дней.
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