Эксперт по растениям Литвинова: многие домашние цветы ядовиты и смертельно опасны

Большая часть декоративных растений ядовиты и смертельно опасны для детей и животных. Ставить цветы лучше там, где их не сможет погрызть питомец, а детям следует строго запретить к ним прикасаться, рассказала 360.
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