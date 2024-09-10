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Эксперт по растениям Литвинова: многие домашние цветы ядовиты и смертельно опасны

Эксперт по растениям Литвинова: многие домашние цветы ядовиты и смертельно опасны

Большая часть декоративных растений ядовиты и смертельно опасны для детей и животных. Ставить цветы лучше там, где их не сможет погрызть питомец, а детям следует строго запретить к ним прикасаться, рассказала 360.

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