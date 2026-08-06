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Фото, переписки, базы клиентов и сим-карты: за что теперь можно получить реальный срок

Фото, переписки, базы клиентов и сим-карты: за что теперь можно получить реальный срок

С 6 августа 2026 года в России вступают в силу изменения в уголовном законодательстве, которые заметно усиливают ответственность за нарушения в сфере персональных данных, частной жизни и использования услуг связи.

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