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Сектор Газа должен стать как Хиросима и Нагасаки – сенатор США

Сектор Газа должен стать как Хиросима и Нагасаки – сенатор США

Бывший христианский пастор, а ныне член Палаты представителей США Тим Уолберг заявил, что с палестинский Сектор Газа нужно спалить так же, как японские города Хиросима и Нагасаки: «Это должно быть как Нагасаки и Хиросима.

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