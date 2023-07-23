Как защитить окно от солнца красиво. В комнате так же светло, но прохладно и ничего не видно с улицы

Красиво, но и самому из окна ничего не видно....

АМ

Алиса Майская

Лучше клеить зеркальную пленку, (она отлично отражает солнечные лучи, что снижает нагрев помещения и сохраняет тепло в помещении зимой; защищает от палящего солнца, оставаясь прозрачным, окно становится только чуть-чуть затемненным, как солнечные очки, а с улицы ничего не видно).