Как защитить окно от солнца красиво. В комнате так же светло, но прохладно и ничего не видно с улицы
Всем привет!
В летнюю жару стараешься сделать всё возможное, чтобы снизить температуру в комнате. В первую очередь затеняешь окна.
Комментарии
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Красиво, но и самому из окна ничего не видно....
Лучше клеить зеркальную пленку, (она отлично отражает солнечные лучи, что снижает нагрев помещения и сохраняет тепло в помещении зимой; защищает от палящего солнца, оставаясь прозрачным, окно становится только чуть-чуть затемненным, как солнечные очки, а с улицы ничего не видно).
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