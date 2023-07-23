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Как защитить окно от солнца красиво. В комнате так же светло, но прохладно и ничего не видно с улицы

Как защитить окно от солнца красиво. В комнате так же светло, но прохладно и ничего не видно с улицы

Всем привет! В летнюю жару стараешься сделать всё возможное, чтобы снизить температуру в комнате. В первую очередь затеняешь окна.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Красиво, но и самому из окна ничего не видно....
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9 час.
АМ
Алиса Майская
Лучше клеить зеркальную пленку, (она отлично отражает солнечные лучи, что снижает нагрев помещения и сохраняет тепло в помещении зимой; защищает от палящего солнца, оставаясь прозрачным, окно становится только чуть-чуть затемненным, как солнечные очки, а с улицы ничего не видно).
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3 час.

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