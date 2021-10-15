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«Президент» Косово разразилась в ООН обвинениями в адрес Сербии и России

«Президент» Косово разразилась в ООН обвинениями в адрес Сербии и России

«Президент» самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи разразилась оскорблениями в адрес Сербии, выступая на заседании Совбеза ООН, посвященном конфликтной ситуации в сербских анклавах края, спровоцированной албанским спецназом.

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