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В Израиле предупредили о последствиях прямой атаки со стороны Ирана

В Израиле предупредили о последствиях прямой атаки со стороны Ирана

Прямой удар Ирана по Израилю обернется последствиями для атакующей страны. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант во время беседы с главой Пентагона Ллойдом Остином, сообщает телеканал Al Jazeera.

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