Власти Краснодара опасаются, что новая школа на проспекте Образцова может превратиться в долгострой

Власти Краснодара опасаются, что новая школа на проспекте Образцова может превратиться в долгостройВласти Краснодара опасаются, что новую школу на 825 мест на проспекте Образцова в краевом центре могут не успеть сдать в срок, то есть до конца этого года.
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