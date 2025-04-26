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В Кремле прошли переговоры Путина и Уиткоффа

В Кремле прошли переговоры Путина и Уиткоффа

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Кортеж, где, предположительно, находится спецпосланник президента США Стив Уиткофф, покинул Кремль после переговоров с Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.

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