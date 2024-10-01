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Курские новости

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В Курске переданы в суд материалы на 11 человек, в их числе 5 сотрудников ГИБДД

Громкое дело, фигурантами которого являются бывшие сотрудники ГИБДД, передано на рассмотрение в суд. Завершено расследование уголовного дела в отношении 11 человек, пять из которых на момент совершения преступлений работали сотрудниками ГИБДД.

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