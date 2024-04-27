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Вечерний Новосибирск

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«Диктант Победы»-2024 прошел на 28 тысячах площадок в 61 стране мира

«Диктант Победы»-2024 прошел на 28 тысячах площадок в 61 стране мира

Центральной площадкой традиционно стал Музей Победы на Поклонной горе в Москве. Как отметил координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, «Диктант Победы» – самая массовая и масштабная акция на знание истории Великой Отечественной войны, крупнейший просветительский, патриотический международный тест.

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