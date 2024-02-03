Политолог Бортник: Зеленский хочет, чтобы Залужный сам решил уволиться

Политолог Руслан Бортник поделился сведениями о том, что руководитель киевского режима Владимир Зеленский решил заставить главнокомандующего Вооружённых сил Валерия Залужного уйти с занимаемой должности по собственному желанию, чтобы тот не сумел в будущем добиться успехов в политике.
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