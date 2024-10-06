Кузнецова: запрет пропаганды чайлдфри — элемент в стратегии нацбезопасности РФ

Заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецовав эфире телеканала "Россия 24" заявила, что законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри станет одном из элементов реализации стратегии национальной безопасности.
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