Тайная доктрина

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В поисках исторической правды: кто настоящий отец легендарной «тридцатьчетверки»…

В поисках исторической правды: кто настоящий отец легендарной «тридцатьчетверки»…

Исторические напёрстки В поисках исторической правды: кто настоящий отец легендарной «тридцатьчетверки»… Вчера опять… С удовольствием посмотрел свежий документальный о танковых и конструкторских гонках СССР, Третьего Рейха и заокеанских плутократов.

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