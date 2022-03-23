Исторические напёрстки В поисках исторической правды: кто настоящий отец легендарной «тридцатьчетверки»… Вчера опять… С удовольствием посмотрел свежий документальный о танковых и конструкторских гонках СССР, Третьего Рейха и заокеанских плутократов.