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Astronomy: Венера и Спика после заката окажутся рядом, но быстро скроются

Astronomy: Венера и Спика после заката окажутся рядом, но быстро скроются

Вечером 7 сентября Венера и звезда Спика (самая яркая в созвездии Девы) окажутся рядом над западным горизонтом.

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