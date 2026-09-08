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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Каменский о поражении ЦСКА: «Спартак» проявил характер, желания победить у красно-белых было больше, чем у армейцев. Хоккей пока еще летний, конечно. Все только начинается»

Вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский высказался о победе « Спартака » в матче с ЦСКА (3:2).

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