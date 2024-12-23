Для замены китайских «клонов» МиГ-21: Бангладеш оценивает истребитель J-10CE В настоящее время ВВС Бангладеш состоят из эскадрильи МиГ-29А/УБ (16 единиц) и 3 эскадрилий J-7MB (около 30 бортов).