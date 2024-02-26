Эксперт «Синергии» Пименов: работа во время учебы открывает разнообразные пути построения карьеры

Каждый студент сам для себя решает, стоит ли ему работать во время учебы. Однако получение такого опыта в студенческие годы открывает разнообразные пути построения карьеры, сообщил директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов сайту RuNews24.