Эксперт «Синергии» Пименов: работа во время учебы открывает разнообразные пути построения карьеры

Каждый студент сам для себя решает, стоит ли ему работать во время учебы. Однако получение такого опыта в студенческие годы открывает разнообразные пути построения карьеры, сообщил директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов сайту RuNews24.
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