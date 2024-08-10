ВС РФ взяли под свой контроль новые территории к северо-западу от Юрьевки на Торецком направлении Российские военные добились новых успехов, продвигаясь на Торецком направлении в ДНР.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
ВС РФ взяли под свой контроль новые территории к северо-западу от Юрьевки на Торецком направлении Российские военные добились новых успехов, продвигаясь на Торецком направлении в ДНР.
Свежие комментарии