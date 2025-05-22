В Albion Online добавят PvPvE-подземелье и улучшат опыт новичкам** 30 июня...

В Albion Online добавят PvPvE-подземелье и улучшат опыт новичкам30 июня в Albion Online выйдет обновление Abyssal Depths, которое, как заявляет Sandbox Interactive, значительно улучшит опыт новичков в игре и добавит новое PvP-подземелье.
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