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Верховный суд предложил освобождать подсудимых за участие в спецоперации

Верховный суд предложил освобождать подсудимых за участие в спецоперации

Такое предложение должно устранить возникший правовой пробел, так как до сегодняшнего дня решение этих вопросов на этапе судебного производства законодательно урегулировано не было, сказано в пояснительной записке.

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