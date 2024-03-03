Йос Ферстаппен: Говорят, я «слил» компромат на Хорнера – зачем это мне? Getty Images / Red Bull Content PoolОтец Макса Ферстаппена опроверг слухи о своей причастности к скандалу вокруг руководителя Red Bull Racing Кристиана Хорнера.
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