Кабмин простимулирует использование вторсырья в производстве упаковок

Российские компании, которые используют вторсырье для производства товаров или упаковок, будут получать скидку при уплате экологического сбора с 1 января 2025 года, пишет агентство ТАСС со ссылкой на постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным.
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