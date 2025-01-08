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Газета.ру

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Кабмин простимулирует использование вторсырья в производстве упаковок

Кабмин простимулирует использование вторсырья в производстве упаковок

Российские компании, которые используют вторсырье для производства товаров или упаковок, будут получать скидку при уплате экологического сбора с 1 января 2025 года, пишет агентство ТАСС со ссылкой на постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным.

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