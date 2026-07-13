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Царьград

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Песков заявил об отсутствии планов доказывать ввод БПЛА из Прибалтики

Песков заявил об отсутствии планов доказывать ввод БПЛА из Прибалтики

Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, заявил, что Россия не намерена предоставлять доказательства использования воздушного пространства стран Прибалтики украинскими беспилотниками, так как военные и спецслужбы уже четко отслеживают источники угроз.

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