Песков заявил об отсутствии планов доказывать ввод БПЛА из Прибалтики

Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, заявил, что Россия не намерена предоставлять доказательства использования воздушного пространства стран Прибалтики украинскими беспилотниками, так как военные и спецслужбы уже четко отслеживают источники угроз.
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