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Определились все 24 участника Кубка Африки-2024. Камерун и Намибия отобрались последними

Определились все 24 участника Кубка Африки-2024. Камерун и Намибия отобрались последними

Турнир пройдет в Кот-д’Ивуаре в январе и феврале следующего года.  Последние путевки в финальную часть получили сборные Камеруна и Намибии, занявшие 1-е и 2-е места в отборочной группе С.

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